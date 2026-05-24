Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana\'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
24.05.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yürüyen 26 yaşındaki Cumali Kocabey, silahlı saldırıda hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Cumali Kocabey'e (26) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Kocabey ile olay sırasında bölgede bulunan 1 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 20:11:25. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.