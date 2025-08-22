Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

22.08.2025 09:59
Yüreğir'de silahlı saldırıya uğrayan Muhammet Kaçar, hastanede yaşamını yitirdi. Polis saldırganı arıyor.

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Kaçar, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ardı ardına ateşlenen kurşunlar Kaçar'ın vücuduna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

