Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Öldürüldü

Adana\'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Öldürüldü

20 yaşındaki şüpheli, iş yerinde kayınbaba ve iki damadını öldürerek kaçtı; yakalandı.

10.02.2025 20:15
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Adana'da medikal sağlık ürünleri satan iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda kayınbaba ve 2 damadını öldüren 20 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüphelinin iş yerine çift tabanca ile gelerek mermileri bitene kadar ateş açtığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde çift tabanca ile iş yerine giren Talat A. (20), mermileri bitene kadar ateş açıp, daha sonra otomobille kaçtı. Açılan ateş sonucunda içeride bulunan Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler (29) kanlar içerisine yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçarken yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, otomobiliyle kaçan Talat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, katil zanlısının bulunduğu aracın plakasını telsiz ile merkeze bildirdi. Haber merkezi bunun üzerine PTS'leri ve KGYS kameralarını inceleyerek şüphelinin yerini tespit etti. Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kesti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Yunus polisleri şüpheliyi aracında kıskıvrak yakaladı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, cinayetin nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen ölen kişilerin yakınları gözyaşına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silahlı Saldırı: Üç Kişi Öldürüldü - Son Dakika

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