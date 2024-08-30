Adana'da kadın cinayeti: Sokak ortasında parke taşıyla darp ederek eşini öldürdü - Son Dakika
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Adana'da kadın cinayeti: Sokak ortasında parke taşıyla darp ederek eşini öldürdü

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, evini terk eden eşini sokak ortasında parke taşıyla darp ederek öldürdü. Tartışmanın büyümesi sonucu çevredekilerin müdahalesiyle kadın kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı tutuklandı.

30.08.2024 14:31
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Adana kadın cinayeti: Sokak ortasında parke taşıyla darp ederek eşini öldürdü

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi karısını sokak ortasında parke taşıyla darp edip öldürdü.

Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı. Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile eşine vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Murat Dürüst gözaltına alındı.

Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti. Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kadın cinayeti: Sokak ortasında parke taşıyla darp ederek eşini öldürdü - Son Dakika

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