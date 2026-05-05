Adana\'da Suç Örgütüne Operasyon

Adana'da jandarma ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 12 timin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA