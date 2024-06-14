Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir çift, sulama kanalında meydana gelen olayda karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yapılan arama çalışmalarında adamın cansız bedeni bulundu.

14.06.2024 20:44
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Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Duvar Bozo (33) ve karısı Vehibe C. (24) motosiklet ile seyir halindeyken kanal kenarında durdu. Çift motosikletten inip konuşmaya başladı. Bir süre sonra kadın sulama kanalına atladı. Duvar Bozo ise eşini kurtarmak için sulama kanalına atladı. Çevredeki vatandaşlar kanal içerisinde çırpınan 2 kişiyi görünce yardıma koştu. Vatandaşlar, Vehibe C.'yi kurtarırken eşi Duvar Bozo akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa ve Gemi Adamlar' sulama kanalında Duvar Bozo'yu arama çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında Duvar Bozo'nun cansız bedeni bulundu. Bozo'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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