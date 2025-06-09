Adana\'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan ve SAK timleri tarafından bulunan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesi İsmailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Ö. (15) sıcaktan bunalınca serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra Yunus Emre Ö. akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında SAK timleri Yunus Emre'yi 5 kilometre mesafedeki Akarcalı Mahallesinde akıntıda sürüklenirken buldu. Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ADANA