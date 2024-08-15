Adana'da tahta yüklü kamyon köprü altında sıkıştı
ADANA - Adana'da seyir halindeki kamyon köprü altında sıkıştı. Sıkışan kamyonda yüklü onlarca çuval arkasındaki araca zarar vererek yola saçıldı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyon köprü altından geçerken sıkıştı. 4 metre yüksekliğe sahip köprüde sıkışan kamyonda bulunan tahta yüklü onlarca çuval yola saçıldı. Düşen çuvallardan bazıları ise o esnada kamyonun arkasında bulunan aracın üzerine düştü.
Olayda yaralanan olmazken çuvalların üzerine düştüğü araçta maddi hasar oluştu.
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