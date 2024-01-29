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Adana'da Tofaş marka otomobil ile midibüs çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Adana'da Tofaş marka otomobil ile midibüs çarpıştı: 9 yaralı

Adana'da kırmızı ışıkta geçen Tofaş marka otomobile yolcu midibüsü çarptı. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sonucunda Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana\'da Tofaş marka otomobil ile midibüs çarpıştı: 9 yaralı
29.01.2024 - 23:35,
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Adana'da Tofaş marka otomobil ile midibüs çarpıştı: 9 yaralı

ADANA - Adana'da kırmızı ışıkta geçen Tofaş marka otomobile yolcu midibüsü çarptı. Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Temel Arkan kullandığı 01 FZ 107 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile kırmızı ışıktı geçti. Bu sırada yol hakkı kendinde olan Erhan G. kullandığı 01 M 0538 plakalı midibüs ile otomobile çarptı.

"Tofaş marka araç hurdaya dönerken 9 kişi yaralandı"

Çarpışmanın etkisiyle Temel Arkan'ın kullandığı Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Temel Arkan ve Seray Arkan'ın kurtardı.

Kazada yaralanan Temel ve Seray Arkan'ın yanı sıra yolcu midibüsündeki 7 yaralıda sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Tofaş marka otomobil ile midibüs çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika


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