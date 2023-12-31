Adana\'da Toplum Destekli Polisler Vatandaşları Bilgilendirdi

Adana'da toplum destekli polisler yılbaşı öncesi AVM'lere giderek vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi konularda bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler kentteki AVM'lerde vatandaşlarla bir araya geldi. AVM'ye giden polisler, vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve kapkaç konuları karşısında bilgilendirdi.

Yılbaşı öncesi vatandaşları bilgilendiren polisler, sözlü olarak anlatımın yanı sıra bilgilendirme broşürü de dağıttı. - ADANA