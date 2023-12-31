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Adana'da Toplum Destekli Polisler Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Adana'da Toplum Destekli Polisler Vatandaşları Bilgilendirdi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, yılbaşı öncesi AVM'lerde vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi konularda bilgilendirdi. Polisler, sözlü olarak anlatımın yanı sıra bilgilendirme broşürü de dağıttı.

Adana\'da Toplum Destekli Polisler Vatandaşları Bilgilendirdi
31.12.2023 - 10:55,
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Adana'da toplum destekli polisler yılbaşı öncesi AVM'lere giderek vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi konularda bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler kentteki AVM'lerde vatandaşlarla bir araya geldi. AVM'ye giden polisler, vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve kapkaç konuları karşısında bilgilendirdi.

Yılbaşı öncesi vatandaşları bilgilendiren polisler, sözlü olarak anlatımın yanı sıra bilgilendirme broşürü de dağıttı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Yılbaşı, Adana, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Toplum Destekli Polisler Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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