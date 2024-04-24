Adana\'da trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu

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Adana'da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sürücü D-400 karayolundan Sezai Karakoç Bulvarına girdi. Otoyol istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Sürücü araçta sıkışırken itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA