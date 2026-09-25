Adana\'da trafik tartışması cinayete dönüştü, 22\'lik genci vuran şüpheli tutuklandı

Adana'da 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği cinayetin, trafikte yaşanan tartışmanın ardından işlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi. Çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ağustos'ta Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında tabancayla vurulan Taha Humsi (22) hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen ekipler, cinayeti Cihan O.'nun (22) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Cihan O.'yu yakaladı.

"Cinayetin nedeni trafikteki tartışma çıktı"

Cinayet dedektiflerinin olayın nedenine yönelik yaptığı çalışmada ise Taha Humsi ile Cihan O.'nun olaydan önce trafikte tartıştıkları ortaya çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından Taha Humsi, Cihan O.'nun kullandığı otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine Cihan O.'nun tabancayla ateş açarak kaçtığı belirlendi.

"Niyetim öldürmek değildi"

Emniyetteki işlemleri sırasında ifade veren Cihan O.'nun, "Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi. Çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.