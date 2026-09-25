Adana'da trafik tartışması cinayete dönüştü, 22'lik genci vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da trafik tartışması cinayete dönüştü, 22'lik genci vuran şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da trafik tartışması cinayete dönüştü, 22\'lik genci vuran şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir'de 27 Ağustos'ta çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, cinayetin trafik tartışması sonrası işlendiğini belirleyip şüpheliyi yakaladı; şüpheli tutuklandı.

Adana'da 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği cinayetin, trafikte yaşanan tartışmanın ardından işlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi. Çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ağustos'ta Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında tabancayla vurulan Taha Humsi (22) hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen ekipler, cinayeti Cihan O.'nun (22) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Cihan O.'yu yakaladı.

"Cinayetin nedeni trafikteki tartışma çıktı"

Cinayet dedektiflerinin olayın nedenine yönelik yaptığı çalışmada ise Taha Humsi ile Cihan O.'nun olaydan önce trafikte tartıştıkları ortaya çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından Taha Humsi, Cihan O.'nun kullandığı otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine Cihan O.'nun tabancayla ateş açarak kaçtığı belirlendi.

"Niyetim öldürmek değildi"

Emniyetteki işlemleri sırasında ifade veren Cihan O.'nun, "Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi. Çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaYüreğirAğustosTrafikGüncelAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:12:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana'da trafik tartışması cinayete dönüştü, 22'lik genci vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei