Adana\'da Trafikte Arbede: Aile Panik Yaşadı

Adana'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada içinde ailenin bulunduğu otomobilin önü 3 kişi tarafından kesilirken, şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan 3 kişi, içinde ailenin bulunduğu aracın önünü keserek durdurdu. Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırarken, araçtaki aile büyük panik yaşadı.

Aile o anlarda cep telefonu kamerasıyla çekim yapıp durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA