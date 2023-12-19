Tren, öz çekim yapmak isteyen kadının koluna çarptı

Fotoğraf tutkusu öldürüyordu... Tren kadının koluna böyle çarptı

Adana'nın Pozantı ilçesi Belemedik Tabiat Parkında trenin geldiği sırada öz çekim yapmak isteyen bir kadının koluna tren çarptı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesi Belemedik Tabiat Parkında trenin geldiği sırada öz çekim yapmak isteyen bir kadının koluna tren çarptı.

Olay Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Tabiat Parkında meydana geldi. Bir grup fotoğraf tutkunu kadın Belemedik Tabiat Parkına giderek doğal güzellikleri görüntüledi. Bu sırada trenin geldiğini gören kadınlar trenle öz çekim yapmak istedi. Bu sırada bir kadın kolunu kaldırıp parmağıyla tamam işareti yaptığı sırada koluna tren çarptı. Kadın can acısıyla kendini kenara çekti. Öz çekim yapan kadın ise her şeyden habersiz gülmeye devam etti. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Kadın hastaneye götürüldü.