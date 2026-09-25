Adana'da uçucu madde kullanan şahıs, kadından para alırken telefonla görüntülendi - Son Dakika
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Adana'da uçucu madde kullanan şahıs, kadından para alırken telefonla görüntülendi

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Adana\'da uçucu madde kullanan şahıs, kadından para alırken telefonla görüntülendi
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Adana Çukurova'da sokak ortasında poşete koyduğu uçucu maddeyi kullanan şahıs, bir kadını durdurup para talep etti. Kadın korkuya kapılıp çantasındaki parayı verirken şahıs olay yerinden uzaklaştı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da bir şahsın sokak ortasında poşete koyduğu uçucu maddeyi kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle ayakta duran şahıs, bir kadının yolunu kesip para aldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında poşete koyduğu uçucu maddeyi kullanan şahıs, bir süre güçlükle ayakta durdu. Çevrede bulunan vatandaşları rahatsız eden şahıs, daha sonra bir kadının önünü keserek para istedi. Korkuya kapılan kadın, çantasından çıkardığı parayı şahsa verdi. Şahıs parayı aldığı sırada kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşa da el salladı.

Parayı aldıktan sonra uzaklaştı

Şahıs, parayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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