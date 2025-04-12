Adana\'da Uyuşturucu Krizi: Şahıslar Yol Ortasında Emekledi

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs kendinden geçti. O anlar görüntüye yansırken şahıslardan birinin yol ortasında emeklemesi dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen 2 şahıs kriz geçirdi. Şahıslar önce yuvarlandı, sonra da birisi yol ortasında emekledi. Değişik sesler de çıkartıp çevreyi rahatsız eden şahıslar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O anlar, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu. - ADANA