Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Bin Hap Ele Geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir apartman dairesine düzenledikleri operasyonda valiz ve karton kutuların içerisine gizlenmiş 27 bin 412 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Çarkıpare Mahallesi'nde bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Ekiplerin operasyonunda evde valiz ve karton kutular içerisine gizlenmiş 27 bin 412 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Z.D.(28) ve B.D.(26) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA