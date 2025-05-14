Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Tutuklama

Adana'da kilolarca esrar, bonzai ve binlerce hap ele geçirildi: 55 tutuklama

ADANA - Adana'da son 10 günde yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ile binlerce hap ele geçirildi, yakalanan şüphelilerden 55'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Bu kapsamda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 68 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 11 kilo 373 gram esrar, 7 bin 344 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 432 gram bonzai, 465 gram kokain, 364 gram metamfetamin ve 32 kilogram 320 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.