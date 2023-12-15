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Adana'da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Yusuf Baba A., Hakan L. ve Şahin O.'yu uyuşturucu satarken yakaladı. Şahısların üzerinden 11 pakette toplam 510 gram esrar, 3 pakette 4.77 gram bonzai, 2 pakette 2.10 gram kokain, 104 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Adana\'da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı
15.12.2023 - 10:08,
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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Yusuf Baba A., Hakan L. ve Şahin O.'yu uyuşturucu satarken yakaladı.

Yapılan aramada şahısların üzerinden 11 pakette satışa hazır halde toplam 510 gram esrar, 3 pakette 4.77 gram bonzai, 2 pakette 2.10 gram kokain, 104 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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