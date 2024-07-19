Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Adana'da uyuşturucu sattığını öne sürülen 2 şüpheli narkotik polisleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın yapıldı. Yapılan operasyonda Osman T. ile Zait Y. yakalandı. Evde yapılan aramada ise 7.38 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA