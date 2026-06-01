Adana\'da Yangın Ormana Sıçradı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangında iki yayla evi kullanılamaz hale gelirken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Kozan ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi Oluklu mevkisinde çıktı. Bölgede bulunan bir yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir eve ve ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmalara havadan ve karadan müdahale ediyor.

Horzum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.

Öte yandan, yangında iki yayla evininin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - ADANA