Adana'da Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 83 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 83 Tutuklama

Adana merkezli 30 ilde faaliyet gösteren yasa dışı bahis şebekesine yönelik yapılan operasyonda, 173 şüpheliden 83'ü tutuklandı. Şebekenin hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi olduğu belirlendi. Operasyonda, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde, döviz ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

29.06.2024 14:25
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Adana merkezli 30 ilde yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği, hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şebekenin, aralarında elebaşları H.S. ve K.A.U.'nun da bulunduğu 173 şüphelisinden 83'ü tutuklanırken 90 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti. Sibergöz-46 operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ'da kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı tespit edildi. Şebekenin elebaşlarından H.S.'nin KKTC, K.A.U.'nun ise Karadağ ayağını yönettiği, Türkiye'deki 6 ilde kurdukları ofislerde bahis oynatılan internet sitelerini koordine ettikleri belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi olduğu, elde edilen paranın takibini önlemek için ise altın ve kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 24 Haziran'da Adana merkezli 30 ilde 300 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

553 milyon liralık mal varlığına tedbir

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında elebaşı H.S. ve K.A.U.'nun da bulunduğu 244 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yeri hakkında tedbir kararı uygulandı. Öte yandan şüphelilerin, parayı aklamak için kurdukları bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 2 paravan şirket kurdukları belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. H.S. ile K.A.U.'nun da aralarında bulunduğu 173 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

83 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 173 kişiden H.S. ile K.A.U.'nun da aralarında 83'ü tutuklanırken 90 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 83 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 83 Tutuklama - Son Dakika
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