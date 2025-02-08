Adana'da Yasadışı Bahis Operasyonu

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Adana'da günlük 2 milyon TL para döndüren yasadışı bahis şebekesi çökertildi

ADANA - Adana'da günlük 2 milyon TL para döndüren yasadışı bahis şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 9 kişi yakalanırken 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp, yasadışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti. Siber polisleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin günlük 2 milyon TL para döndürdüğünü belirledi. Söz konusu şüphelileri yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.