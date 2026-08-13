Adana'da Yaşlı Adam Metro Köprüsü Altında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Yaşlı Adam Metro Köprüsü Altında Ölü Bulundu

Adana\'da Yaşlı Adam Metro Köprüsü Altında Ölü Bulundu
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Evden çıkarılan yaşlı adam, köprü altında yaşarken hayatını kaybetti. Tadilat bahanesiyle evden çıkardı.

Adana'da ev sahibinin "tadilat yapacağız" diyerek evden çıkarmasının ardından metro köprü altında kalan yaşlı adam ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Faruk Yokuş'un hayatı, kirada oturduğu evden çıkarılmasıyla değişti. Yaşlılık maaşıyla geçimini sağlayan Yokuş, iddiasına göre, ev sahibi tarafından "tadilat yapılacağı" söylenerek evden çıkarıldı. Ancak kısa süre sonra evin yeniden kiraya verildiğini öne süren Yokuş, kalacak yeri olmayınca metro köprüsü altında yaşamaya başladı. Sokakta yaşam mücadelesi veren yaşlı adama 10 Mayıs 2026 günü yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Yaklaşık 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı adam, yeniden köprü altına dönmek zorunda kaldı.

Köprü altında yaşam mücadelesi veren Yokuş, bugün sabah saatlerinde ölü bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yokuş, köprü altında kalırken yaptığı açıklamada, "Benim evim yok. Ben bu mahallede 4 yıl kirada oturdum. 'Tadilat yapacağız' yalanıyla beni evden çıkardılar. Hemen arkasından kiraya verdiler. Kirayı her ay düzenli ödüyordum. Yaşlılık maaşım var. Vücudumun çoğu yerinde yaralar var. Bana araba çarptı. Hastaneye gittim, 3 gün sonra taburcu ettiler. Allah'tan başka kimsem yok. Bir oğlum vardı, 24 yaşında rahmetli oldu. Bir kızım var, onunla da 4 yıldan bu yana konuşmuyoruz. Burada kalmak çok zoruma gidiyor. Sıcak bir yuvam olsun istiyorum" demişti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Yaşlı Adam Metro Köprüsü Altında Ölü Bulundu - Son Dakika

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