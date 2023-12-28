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Adana'da Yaya Otomobil Çarpması Anbean Kamerada - Son Dakika
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Adana'da Yaya Otomobil Çarpması Anbean Kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası ile anbean görüntülendi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana\'da Yaya Otomobil Çarpması Anbean Kamerada
28.12.2023 - 19:49,
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Adana'nın Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı, kaza anı güvenlik kamerası ile anbean görüntülerdi.

Edinilen bilgiye göre kaza ozan Sebze Hali yakınlarında yaşandı. Kazada, 80 GT 341 plakalı otomobil sürücüsü A.İ'nin karşıdan karşıya geçmekte olan Eysan Turgud'a (72) çarptı. A.İ'nin yolun ortasında kararsız kalması ve otomobilin çarpması ile metrelerse savdrulması güvenlik kamerasıyla anbean keydedildi. YaralananTurgud önce Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yaya Otomobil Çarpması Anbean Kamerada - Son Dakika


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