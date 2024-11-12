Adana'da Yaya Üst Geçidini Kullanmadı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Yaya Üst Geçidini Kullanmadı, Hayatını Kaybetti

Adana\'da Yaya Üst Geçidini Kullanmadı, Hayatını Kaybetti

74 yaşındaki adam, yaya üst geçidini kullanmayarak karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla öldü.

12.11.2024 23:23
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Adana'da yaya üst geçidi kullanmak yerine yanından yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Efeoğlu (74) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.K idaresindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Efeoğlu savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efeoğlu'nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Y.K ise gözaltına alındı. Öte yandan, kazanın yaşandığı yerin 10 metre ilerisinde yaya üst geçidi olması da dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA

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