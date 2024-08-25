Adana\'da Zabıta Ekipleri Seyyar Satıcılara Müdahale Etti

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Adana Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri kaldırım işgaline son vermek için seyyar satıcıların tezgahına ve malına el koydu. Bir yaşlı seyyar satıcı "Bu benim ekmek teknem" diyerek tezgahını vermek istememesi dikkat çekti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocavezir ve Mirzaçelebi Mahallelerinde her pazar günü Güney Kuşak Bulvarına kurulan ve "Bit Pazarı" olarak bilinen yere baskın yaptı. Zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgalini bitirmek için yaptığı baskında seyyar satıcıların tezgahına ve mallarına el koydu. Zabıta önce uyardı daha sonra ise kimseyi ayırt etmeden önüne gelen bütün tezgahları ve malları topladı. Bir yaşlı vatandaş tezgahı alınınca "O benim ekmek teknem, o benim ekmeğim elinizi öpeyim almayın, Bakın alırsanız kendimi vururum" diyerek yalvarması dikkat çekti. Zabıta ekipleri kaldırımdaki bütün tezgahlara el koyup kaldırım işgalini sonlandırdı. - ADANA