Adana\'da zincirleme trafik kazasında ağır yaralı hamile kadın hayatını kaybetti

Adana'da zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi ailesine teslim edildi.
Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Güler Erkoç (26) ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç'un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Erkoç'un cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenaze Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedilecek. - ADANA
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