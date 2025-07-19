Adana\'da Zorla Çalıştırma İddiası

Adana'da Pozantı istikametinde bulunan bir mola tesisinde, 14 yaşındaki çocuğu zorla çalıştırıp darp ettiği iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana- Mersin istikametindeki bir mola tesisinde zorla çalıştırılan T.B.'nin babası, oğlunun 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darp edildiğini belirterek karakola gidip şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis ekipleri tesise giderek T.B.'ye ulaştı. T.B.'yi darp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki B.B.K. ve 45 yaşındaki Muhammet U.'yu da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Muhammet U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA