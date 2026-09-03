Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 39 firari hükümlü yakalandı
Adana'da 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adana'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma neticesinde 1 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü operasyon ile yakalandı. Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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