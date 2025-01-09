Adana Ekim Apartmanı Davası: Bilirkişi Raporu Bekleniyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'daki Ekim Apartmanı davasında haklarında 22.5'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar mühendis ve müteahhitlerin yargılanmasına devam edilirken davada bilirkişi raporu bekleniyor.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sonunda tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer E. ve Cem A. ile o dönem işleri nedeniyle Karadağ'da bulunan binanın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt A. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan mühendis Cüneyt A. ile diğer tutuklu sanık müteahhitler Tamer E. ile Cem A., bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ile Türkiye Barolar Birliği'nin avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye gelmediğini belirterek sanıklara ve vekillerine söz hakkı verdi.

Sanıklardan Cüneyt A. eski savunmalarını tekrarlayarak, bina sahibi ve mühendisi olmadığını sadece dışarıdan mühendis olarak görev aldığını söyledi. Cüneyt A., "O yıl projeyi geçerli olan 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak yaptırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın kanıtıdır. Ayrıca, belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir. Suçum yok" diyerek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da eski savunmalarını tekrarlayarak tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık müteahhitler ve mühendisin tutukluluklarının devamına karar verip, duruşmayı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA