Adana Feke\'deki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.