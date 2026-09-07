Adana Feke'deki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi'nde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: İHA
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