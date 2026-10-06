Adana İmamoğlu\'nda huzur denetimlerinde 3 şüpheli tutuklandı, makineli silah bulundu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği huzur ve güven uygulamalarında 1 uzun namlulu makineli silah ile 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla denetimleri kapsamında çok sayıda suç unsuru ele geçirdi.

Silah ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu makineli silah ile 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda ise 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik aramalarda 200 sentetik ecza, 10 gram kokain ve 40 ecstasy hap ele geçirildi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 83 araç ve motosiklete toplam 869 bin 218 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.