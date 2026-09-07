Adana Karaisalı Çotlu'da orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, Karaisalı ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana Karaisalı Çotlu'da orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?