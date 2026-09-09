Adana Karaisalı'da ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Kızıldağ Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Karaisalı ve Pozantı Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler sevk edildi; söndürme çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kızıldağ Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Karaisalı ve Pozantı Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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