Adana Kozan'da kaza yapan motosikletin 17 yaşındaki çocuk sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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Adana Kozan'da kaza yapan motosikletin 17 yaşındaki çocuk sürücüsü hastanede öldü

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Adana Kozan\'da kaza yapan motosikletin 17 yaşındaki çocuk sürücüsü hastanede öldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki çocuk sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Eylül sabahı 07.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil ile 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli'nin kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selçuk Kelebekli, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Kelebekli, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kelebekli'nin cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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