Adana Kozan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ve eşi hafif yaralandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ve eşi hafif yaralandı

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Adana Kozan\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ve eşi hafif yaralandı
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Adana Kozan\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü ve eşi hafif yaralandı
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Adana Kozan'da dün saat 12.30 sıralarında otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ve eşi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K. (30) idaresindeki 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Z.A.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Ş.K. (29) hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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