Adana Kozan'da otomobiller kavşakta çarpıştı, biri inşaata savruldu, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da otomobiller kavşakta çarpıştı, biri inşaata savruldu, 4 kişi yaralandı

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Adana Kozan\'da otomobiller kavşakta çarpıştı, biri inşaata savruldu, 4 kişi yaralandı
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Adana Kozan'da saat 14.25 sıralarında iki otomobil kavşakta çarpıştı; kazada 4 kişi yaralandı. Savrulan otomobil inşaat alanının bahçesine girerken, yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki inşaat alanının bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.25 sıralarında Çanaklı Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman D. (47) yönetimindeki 48 YU 048 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Levent İ. (49) yönetimindeki 01 AIR 116 plakalı Suzuki marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, Volkswagen otomobil savrularak kavşakta bulunan bir inşaat alanının bahçesine girdi. Kazada araçlarda bulunan Levent İ. (49), Ayten D. (41), Osman D. (47) ve Muteber İ. (47) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, 4 kişi ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpışması ve otomobilin çarpışmanın etkisiyle savrularak inşaat alanına girdiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelİnşaatKozanAdanaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da otomobiller kavşakta çarpıştı, biri inşaata savruldu, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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