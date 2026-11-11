Adana merkezli bahis operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı, 38 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana merkezli bahis operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı, 38 şüpheli tutuklandı

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Adana merkezli bahis operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı, 38 şüpheli tutuklandı
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Adana merkezli bahis operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı, 38 şüpheli tutuklandı
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Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 48 kişi gözaltına alındı, 38 şüpheli tutuklandı. Hesaplarda yaklaşık 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi, el konulan mal varlıklarının değeri 658 milyon TL oldu.

Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanırken hesaplarında 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 11 konut ve 8 arsaya el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu belirlendi.

48 şüpheliden 38'i tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA
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