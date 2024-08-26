Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana\'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde su kuyusuna giren iki kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda cansız bedenlere ulaşıldı.

26.08.2024 16:53
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Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Feke ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çokça mevkiinde bir kişi su kuyusuna girdi. Ancak bir daha çıkmadı. Bunun üzerine arkadaşı da onu kurtarma için kuyuya girdi. Ancak o da kuyudan çıkamadı.

İtfaiye ekipleri kuyuya girip çıkamayan Bilal Arkın (65) ve Eyüp Bircan'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden şahısların yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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