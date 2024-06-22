Adana'nın Kozan Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kozan Kalesi eteklerinde bulunan çalılık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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