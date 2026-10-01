Adana polisi uygulamada aranan 66 şahıs yakaladı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirdi - Son Dakika
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Adana polisi uygulamada aranan 66 şahıs yakaladı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirdi

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Adana polisi uygulamada aranan 66 şahıs yakaladı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirdi
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Adana Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde 298 ekiple yürüttüğü huzur ve güven uygulamasında aranan 66 şahıs yakalanırken 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası kesildi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalanırken, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 298 ekip ve 1.607 personelin katıldığı uygulamada 1 helikopter, 4 drone ve 4 eğitimli dedektör köpek de görev aldı.

"66 aranan şahıs yakalandı"

Uygulama kapsamında 26 bin 531 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 7 bin 580 araç kontrol edilirken, 1 araç trafikten men edildi, 1 çalıntı araç ele geçirildi. Denetimlerde 45 araca toplam 1 milyon 245 bin 144 TL para cezası uygulandı.

"Silah ve uyuşturucu ele geçirildi"

Uygulamalarda 11 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ve 155 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 18 fişek, 2 kesici alet, 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirildi.

"Kumar oynatan işyerine işlem"

Denetimlerde 15 umuma açık işyeri kontrol edildi. Kumar oynattığı tespit edilen 1 işyeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 2 şahsa toplam 23 bin 208 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 9 şahsa toplam 15 bin 876 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana polisi uygulamada aranan 66 şahıs yakaladı, 2 bin 241 ecstasy hap ele geçirdi - Son Dakika
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