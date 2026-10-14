Adana Sarıçam\'da evden 10 bin TL ve çeyrek altın çalan kadın tutuklandı

Adana'da bir eve girerek 10 bin lira ve çeyrek altın çalan kadın hırsız tutuklandı. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen şüpheli ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi ben değilim. Belirtilen adrese de hiç gitmedim" diyerek suçlamaları reddetti.

Olay, 25 Eylül günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen iki kadın bir apartmanın zillerini çalarak kapıyı açtırdı. İçeri giren şüpheliler elleriyle yüzünü kapatıp güvenlik kameralarından gizlemeye çalıştı. Şüpheli kadınlar, apartmanın 3'üncü katındaki Nur Banı S.'ye ait evde kimsenin olmadığını fark etti. Bunun üzerine kadınlar, dairenin kapı kilidini açarak içeri girdi. Evde bir süre dolanan iki kadın, yatak odasında bulunan 10 bin TL ile çeyrek altını alarak binadan ayrıldı. Kadınların binaya giriş ve çıkışı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Evine gelen Nur Banı S., dairesine hırsız girdiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Apartmandaki ve bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Kibariye S. (34) ile Ç.L.'nin (17) yaptığını tespit etti. Tespitler doğrultusunda Kibariye S. yapılan operasyon ile yakalandı. Kibariye S.'nin evinde yapılan aramada kapıları açmak için kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Ç.L.'yi ise yakalama çalışması sürüyor.

Emniyetteki sorgusunda Kibariye S.'nin, "Görüntülerdeki kişi ben değilim, belirtilen adrese de hiç gitmedim" dediği öğrenilirken, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 12 Mart tarihinde Kibariye S.'nin aynı yöntem ile başka bir apartman dairesinden 51 bin TL ile 30 euro çaldığı ve paranın bir kısmıyla da alışveriş yaptığı öğrenildi. Bu hırsızlığın ardından tutuklanan Kibariye S.'nin, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğu belirtildi.