Adana Sarıçam'da nişanlısını bıçaklayan kadın tutuklandı, genç adam kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Sarıçam'da nişanlısını bıçaklayan kadın tutuklandı, genç adam kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam\'da nişanlısını bıçaklayan kadın tutuklandı, genç adam kurtarılamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sarıçam'da nikah randevusu için hastaneye giden nişanlı çift arasında çıkan tartışmada genç adam, nişanlısı tarafından bıçaklandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kadın, kendini savunmak için bıçağı aldığını öne sürüp pişman olduğunu söyledi, tutuklandı.

Adana'da nikah işlemleri için hastanede randevusu bulunan nişanlı çift arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, kendisini uyandıran nişanlısına yumruk atan genç adam, tartışmanın büyümesi üzerine nişanlısı tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybederken, gözaltına alınan kadın ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Eylül günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur (18) ile nişanlısı Ayşegül K. (19) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Çiftin, nikah işlemleri için gerekli sağlık raporu ve hastane işlemlerini tamamlamak üzere erken saatlerde randevularının bulunduğu öğrenildi. Ayşegül K. randevuya yetişmek için nişanlısı Hasan Temur'u uyandırdı. Bunun üzerine Temur ile Ayşegül K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. Ayşegül K. ise kendisini savunmak amacıyla mutfak tezgahında bulunan bıçağı aldı.

Yaşanan arbede sırasında Ayşegül K., Hasan Temur'u göğsünden bıçakladı. Temur kanlar içerisinde yere yığılırken, Ayşegül K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Temur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşegül K. gözaltına alındı.

"Öldürmek istemiyordum, kendimi savunmak istedim"

Ayşegül K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Boğuşma esnasında bıçak Hasan'a battı. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaEvlilikSarıçamCinayetOlaylarGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:42
Galatasaray’a Singo şoku Yine kötü haber geldi
Galatasaray'a Singo şoku! Yine kötü haber geldi
09:30
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
09:30
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:30:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da nişanlısını bıçaklayan kadın tutuklandı, genç adam kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement