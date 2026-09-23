Adana Sarıçam\'da nişanlısını bıçaklayan kadın tutuklandı, genç adam kurtarılamadı

Adana'da nikah işlemleri için hastanede randevusu bulunan nişanlı çift arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, kendisini uyandıran nişanlısına yumruk atan genç adam, tartışmanın büyümesi üzerine nişanlısı tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybederken, gözaltına alınan kadın ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Eylül günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur (18) ile nişanlısı Ayşegül K. (19) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Çiftin, nikah işlemleri için gerekli sağlık raporu ve hastane işlemlerini tamamlamak üzere erken saatlerde randevularının bulunduğu öğrenildi. Ayşegül K. randevuya yetişmek için nişanlısı Hasan Temur'u uyandırdı. Bunun üzerine Temur ile Ayşegül K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. Ayşegül K. ise kendisini savunmak amacıyla mutfak tezgahında bulunan bıçağı aldı.

Yaşanan arbede sırasında Ayşegül K., Hasan Temur'u göğsünden bıçakladı. Temur kanlar içerisinde yere yığılırken, Ayşegül K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Temur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşegül K. gözaltına alındı.

"Öldürmek istemiyordum, kendimi savunmak istedim"

Ayşegül K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Boğuşma esnasında bıçak Hasan'a battı. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.