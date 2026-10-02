Adana Seyhan'da haldeki yangın 21 iş yerine daha sıçradı, 22 iş yeri küle döndü - Son Dakika
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Adana Seyhan'da haldeki yangın 21 iş yerine daha sıçradı, 22 iş yeri küle döndü

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Adana Seyhan\'da haldeki yangın 21 iş yerine daha sıçradı, 22 iş yeri küle döndü
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Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hal kompleksinde akşam saatlerinde çıkan yangın, 21 iş yerine daha sıçradı ve 22 iş yeri küle döndü. İtfaiye, orman ekipleri ve TOMA'nın desteğiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'da sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde çıkan yangın, 21 iş yerine daha sıçradı. Kontrol altına alınan yangında 22 iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede sebze ve meyve kasaları alev topuna dönerken, yangın 21 iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerine orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. 22 iş yerinin küle döndüğü yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeSeyhanAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da haldeki yangın 21 iş yerine daha sıçradı, 22 iş yeri küle döndü - Son Dakika
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