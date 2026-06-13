Adana Taksicilerden Korsan Taşımacılığa Tepki

Adana'da taksiciler, korsan taşımacılık ve D2 yetki belgeli araçların amacı dışında kullanıldığı iddialarına tepki göstermek amacıyla konvoylu eylem düzenledi. Kent genelinde araçlarıyla konvoy oluşturan taksiciler, yasal taşımacılık yapan esnafın mağdur edildiğini savundu.

Son dönemde iddiaya göre, D2 belgeli araçların şehir içi taksicilik yapıldığı iddiaları üzerine Adana'daki taksiciler toplantı. Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde toplanan taksiciler, şehir merkezinde konvoy yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Daha sonra ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen taksiciler, ardından basın açıklaması düzenledi. Taksiciler adına konuşan Mustafa İlhan, son dönemde bazı D2 yetki belgeli araçların amaçları dışında kullanılarak şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı yönündeki şikayetlerin arttığını söyledi. İlhan, D2 belgeli araçların taksi gibi şehir içi taşımacılık yapamayacağı, bu belgelerin tarifesiz turizm, otel transferi ve özel grup gezileri gibi faaliyetler için verildiğini anlattı.

"Yasal yükümlülükleri yerine getiren esnaf mağdur oluyor"

İlhan, ruhsat, sigorta, vergi, oda kaydı ve periyodik denetimler gibi birçok yasal yükümlülüğü yerine getirerek hizmet sunduklarını belirterek, yetki dışı taşımacılık yapan kişilerin aynı sorumlulukları üstlenmeden gelir elde ettiğini savundu. Bu durumun haksız rekabete yol açtığını ifade eden Mustafa İlhan, korsan taşımacılığın hem ekonomik kayıplara neden olduğunu hem de yolcu güvenliğini riske attığını dile getirdi.

"Denetimlerin artırılması çağrısı"

İlhan, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak korsan taşımacılık faaliyetleri ile D2 belgelerinin amacı dışında kullanılmasına yönelik denetimlerin artırılmasını ve yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanmasını isteyerek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen HAVAMAŞ'ın taksileri adına eyleme gelen HAVAMAŞ yetkilisi Mustafa Polat ise, "Yetki belgesiz taşıma firmaları hem güvensiz hem de denetim yapılmıyor. Evlerden paylaşımlı yolculuk adı altında yapılıyor ve bu da esnafları mağdur ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Yetkililerinde denetimleri sıklaştırmasını talep ediyoruz. Havalimanında da korsan taksiler bir şekilde gelip yolcu alıyorlar. Korsanın her türlüsüne karşıyız" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. - ADANA