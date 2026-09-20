Adana Yüreğir'de çocuklarını okula götüren anne, ehliyetsiz sürücüden şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Yüreğir'de çocuklarını okula götüren anne, ehliyetsiz sürücüden şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Yüreğir\'de çocuklarını okula götüren anne, ehliyetsiz sürücüden şikayetçi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir'de 2 çocuğunu okula götüren anneye, 16 yaşındaki ehliyetsiz kızın kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarptı; anne ve çocukları taburcu edildi. İddiaya göre önce zarar karşılanacaktı, şikayetçi olunmadı; bir gün sonra aile tehdit edildi, anne şikayetçi oldu.

Adana'da 2 çocuğunu motosikletle okula götüren anneye, 16 yaşındaki ehliyetsiz kızın kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarptı. Kazada anne yaralanırken, çocukları da büyük korku yaşadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Caddesi'nde meydana geldi. Selin İnan (28), sabah 2 çocuğunu okula götürmek için motosikletle caddede ilerlerken 16 yaşındaki ehliyetsiz S.K., 3 tekerlekli motosiklet ile hatalı dönüş yaparak motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnan ve çocuklarının bulunduğu motosiklet önce direğe çarptı, ardından yere devrildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralı anne ve çocuklarını eşi hastaneye götürdü

Kazanın ardından Selin İnan, ambulans ve polis ekiplerini aramak yerine eşine haber verdi. Eşinin olay yerine gelmesinin ardından İnan ve 2 çocuğu hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan anne ve çocukları, daha sonra taburcu edildi.

Önce "Zararınızı karşılayacağız" dediler, ardından tehdit ettiler

İddiaya göre, kazanın ardından S.K.'nin ailesi akşam saatlerinde İnan ailesinin yanına gelerek, "Zararınızı karşılayacağız, şikayetçi olmayın" dedi. Bunun üzerine aile şikayetçi olmadı. Ancak iddiaya göre daha sonra karşı taraf 1 gün sonra, "Zararınızı karşılamayacağız. Gidin nereye şikayet ederseniz edin, biz aşiretiz" diyerek aileyi tehdit etti.

Yaşananların ardından Selin İnan, karakola giderek şikayetçi oldu.

"17 bin lira motosikletimde zarar var"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Selin İnan, "Yolumda giderken genç bir kız bana çarptı. Sonra eşim geldi hastaneye gittik. Kaburgamda çatlak olduğunu, kaslarımda ezilme olduğunu söylediler. Çocuklarım 3 gündür ağlıyor. Emniyete de bildirdim. Buradaki okul yolu bizim için çok tehlikeli. Ehliyetimiz, ruhsatımız olmasına rağmen ehliyetsiz insanlarla aynı yola çıkıyoruz. Biz onlarla aynı yola çıkmak istemiyoruz. Bizi bir de tehdit ettiler. 17 bin lira motosikletimde zarar var. Şikayetçiyim" dedi

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletGüvenlik3. SayfaYüreğirGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
09:04
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor 23 şirkete kayyum atandı
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı
08:51
Trabzon’da şaşkına çeviren olay Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü
08:14
Yol ortasında dehşet Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
08:11
Çiftçinin yeni umudu oldu Az masrafla yüksek gelir getiriyor
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor
07:51
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze’de yaşananlar savunulamaz
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz
07:31
Riyad için tarihi gece Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 09:45:33. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Yüreğir'de çocuklarını okula götüren anne, ehliyetsiz sürücüden şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement