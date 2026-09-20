Adana Yüreğir\'de çocuklarını okula götüren anne, ehliyetsiz sürücüden şikayetçi oldu

Adana'da 2 çocuğunu motosikletle okula götüren anneye, 16 yaşındaki ehliyetsiz kızın kullandığı 3 tekerlekli motosiklet çarptı. Kazada anne yaralanırken, çocukları da büyük korku yaşadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Caddesi'nde meydana geldi. Selin İnan (28), sabah 2 çocuğunu okula götürmek için motosikletle caddede ilerlerken 16 yaşındaki ehliyetsiz S.K., 3 tekerlekli motosiklet ile hatalı dönüş yaparak motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnan ve çocuklarının bulunduğu motosiklet önce direğe çarptı, ardından yere devrildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralı anne ve çocuklarını eşi hastaneye götürdü

Kazanın ardından Selin İnan, ambulans ve polis ekiplerini aramak yerine eşine haber verdi. Eşinin olay yerine gelmesinin ardından İnan ve 2 çocuğu hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan anne ve çocukları, daha sonra taburcu edildi.

Önce "Zararınızı karşılayacağız" dediler, ardından tehdit ettiler

İddiaya göre, kazanın ardından S.K.'nin ailesi akşam saatlerinde İnan ailesinin yanına gelerek, "Zararınızı karşılayacağız, şikayetçi olmayın" dedi. Bunun üzerine aile şikayetçi olmadı. Ancak iddiaya göre daha sonra karşı taraf 1 gün sonra, "Zararınızı karşılamayacağız. Gidin nereye şikayet ederseniz edin, biz aşiretiz" diyerek aileyi tehdit etti.

Yaşananların ardından Selin İnan, karakola giderek şikayetçi oldu.

"17 bin lira motosikletimde zarar var"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Selin İnan, "Yolumda giderken genç bir kız bana çarptı. Sonra eşim geldi hastaneye gittik. Kaburgamda çatlak olduğunu, kaslarımda ezilme olduğunu söylediler. Çocuklarım 3 gündür ağlıyor. Emniyete de bildirdim. Buradaki okul yolu bizim için çok tehlikeli. Ehliyetimiz, ruhsatımız olmasına rağmen ehliyetsiz insanlarla aynı yola çıkıyoruz. Biz onlarla aynı yola çıkmak istemiyoruz. Bizi bir de tehdit ettiler. 17 bin lira motosikletimde zarar var. Şikayetçiyim" dedi