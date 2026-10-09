Adana Yüreğir'de inşaat ofisine silahlı saldırıda 11 kurşun isabet etti, yaralı yok - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de inşaat ofisine silahlı saldırıda 11 kurşun isabet etti, yaralı yok

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Adana Yüreğir\'de inşaat ofisine silahlı saldırıda 11 kurşun isabet etti, yaralı yok
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Adana Yüreğir'de inşaat firmasının ofisine otomatik tabancayla silahlı saldırı yapıldı. 11 kurşunun isabet ettiği olayda kimse yaralanmazken, kimliği belirlenemeyen saldırgan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir inşaat firmasının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin duvarlarına 11 kurşun isabet ederken olayda kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede inşaat yapan bir firmanın ofisine kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından otomatik tabancayla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası incelemelerinde saldırıyı bir kişinin düzenlediğini, saldırganın ateş açtıktan sonra Tarsus-Adana- Gaziantep otoyoluna kaçtığını tespit etti. Ofisin duvarlarına 11 kurşun isabet ederken olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaGüvenlikYüreğirTarsusGüncelİnşaatPolisAdanaOlaySon Dakika

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