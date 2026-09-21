Adana Yüreğir\'de kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğankent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Ahmet G. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çatışmanın çıkış nedeni ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.