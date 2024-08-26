Adapazarı'da düğüne uyarı için giden polisler saldırıya uğradı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerine kadar devam eden ve bitirilmeyen düğüne uyarı için giden polisler saldırıya uğradı. Olayda 5 polis yaralanırken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerine kadar devam eden ve rahatsızlık oluşturan düğün polis ekiplerine şikayet edildi. Düğünün sonlandırılması gerektiği uyarısında bulunan polis ekipleri ile düğündekiler arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada Y.C., H.K., E.T., E.Ö. ve C.D. isimli polis memurları darp edilerek hafif şekilde yaralandı. Polis memurlarının durumu merkeze bildirmesi üzerine olay yerine takviye ekipler gönderildi. Düğün sahibi İ.H. (44) ile birlikte K.G. (25), S.Y. (27) ve A.B.(30) isimli toplam dört kişi polis memuruna mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA